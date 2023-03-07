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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Владимир Лановой
Президент Центра рыночных реформ, бывший министром экономики Украины
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Odessit
Вчера, 20:47
Не согласен
0
Согласен
Я вважаю систему субсидій несправедливою. Всі мають платити, але вартість послуг ЖКГ має бути доступною. Ви згодні зі мною?
Запроваджена система субсидій до тарифів на послуги ЖКГ приводить до викривлення економіки, концентрації надприбутків у паливно-енергетичній сфері і руйнує баланс між потребами і пропозицією на цьому ринку. Ціни не можуть зростати в декілька разів протягом одного року. Без субсидій ніхто б не купував і не оплачував ці послуги - і сектор би зупинився. Із субсидіями ніхто не зацікавлений у зниженні споживання енергетичних товарів і послуг. Отже, ми йдемо до гіпертрофії енергетичного сектору економіки, а не економії ресурсів, і до надприбутків для енергетичної мафії. Кошти людей, які б могли вкладатися в економіку через депозити банків, приватні інвестиції і т.ін., йдуть на потребу цій мафії. У результаті не розвиваються нові галузі і деформується структура національного виробництва. Вартість послуг треба повернути на попередній рівень - 2 -2,5 гривні за кубометр газу. А нові тарифи - встановлювати після узгодження між виробниками і споживачами. І віддати вирішення цього питання на місцевий рівень. Ще потрібно розпустити НКРЕ, яка проштовхує інтереси монополістів, і надати новій структурі інших повноважень і незалежності від уряду. Ця комісія не може встановлювати ціни і тарифи.
rugaru
Вчера, 20:02
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире! Чи варто уряду проводити політику слабкої гривні і зниження депозитних ставок нижче рівня інфляції ,якщо в світі ,схоже,надлишок кредитних ресурсів -до сумнівних стартапів стоїть "черга" інвесторів, у нас девальвація вбиває залишки технологічних виробництв,а вільні ресурси хоронять в споживчий імпорт і нерухомість? Коли розрахуватимуть за формулою"Роттердам+"не ціну вугілля,а рівень заробітної плати:)?
Девальвація, дійсно, є основним руйнівним засобом для України. Робиться це на догоду фінансовим посередникам, які отримують штучно надруковані гривні на свої потреби. На жаль, банківський сектор зорієнтований не на кредитування виробництва, а на спекулятивні операції і виведення валюти за кордон. Банківський сектор - у найглибшій кризі. Якщо не відновити його функціонування, то промисловість теж буде лише жевріти. Починати треба зі стабільної сильної гривні. Водночас стоїть цільова задача перед НБУ по забезпеченню зниження комерційних процентних ставок. Ніхто, на жаль, цю задачу у нас не формулює.
danylo_kruk
Вчера, 14:19
Не согласен
0
Согласен
Західні країни виділяють Україні мільйони фінансової допомоги. Питання - на що йдуть ці кошти, невже все з'їдає війна?
Кошти, які надходять від західних країн, витрачаються на збалансування бюджету, і вони розчиняються у загальних видатках. Основними пріоритетами бюджету є субсидії для енергетичного сектору, воєнні витрати, поліцейські витрати, витрати на урядові потреби. Думаю, що більшість цих витрат потрібно скорочувати, окрім фінансування оборони країни.
danylo_kruk
Вчера, 14:17
Не согласен
0
Согласен
Чи збережеться тенденція по зубожінню українців?
Оскільки українське виробництво в стагнації, немає зростання ВВП, то при підвищенні податків, яке відбувається, менша частина ВВП витрачається на заробітну плату, пенсії та інші індивідуальні доходи, тому не можна очікувати зростання реальних доходів. Проте ми знаємо, що корупційна верхівка без сорому збільшує свої посади оклади і премії в десятки разів, забуваючи про 10 мільйонів пенсіонерів, інвалідів та інших людей, у яких індивідуальні доходи при цьому знижуються. Тобто йде активна диференціація між багатими та бідними.
danylo_kruk
Вчера, 14:16
Не согласен
0
Согласен
У скільки може обійтися відбудова Донбасу? І - реалістично якщо підійти - хто це робитиме? Якщо робитиме... Чи Донбас може назавжди лишитися незрозумілою повністю зруйновою майже нежилою територією?
Ситуація досить складна. В окупованому Донбасі запроваджений режим квазіреспубліки зі своєю "економікою", "владою", "законодавством", "мораллю". Це утворення має базуватися на власній економіці. Чи будуть у нього ресурси для відбудови? Ні, не будуть. Вони знаходяться на утриманні Росії та України. Якщо ж нам вдасться приєднати ці території до України, то можна розраховувати лише на іноземну фінансову допомогу. думаю, що це буде стосуватися лише соціально важливих об"єктів: транспорт, міська інфраструктура, житло, соціальні установи і заклади. Застарілі промислові об"єкти іноземний капітал не зацікавлять. Думаю, що економічні перспективи Донбасу дуже погані, бо вкрай застарілими є і гірничо-видобувний комплекс, і енергетика, і промисловість. Якби Україна десятки років не утримувала вугільний комплекс Донбасу, то більшість шахт уже б давно були закриті. На жаль, донецькі за цю допомогу від Києва відплатили не по-людськи.
Fedor
Вчера, 14:15
Не согласен
0
Согласен
Якщо аналізувати останні дії Росії щодо ЛДНР, в тому числі визання їхніх "паспортів", які ви особисто робите висновки щодо намірів РФ відносно цих територій та конфлікту в Україні, що вона хоче робити з цим всім далі?
Визнання "паспортів" мешканців псевдореспублік вказує на наміри Росії залишити окуповані території під власним контролем як домініон, який знаходиться під її військовим захистом, політичною підтримкою, а, можливо, і представництвом цих "республік" Росією на міжнародній арені. На нас же хочуть покласти зобов"язання з соціально-економічного та матеріально-технічного забезпечення цих територій. Вони хочуть назавжди залишити домініон у своєму підпорядкуванні. Так чи інакше, Україна буде зобов"язана фінансувати місцеві потреби, скажімо, соціального і енергетичного плану, і це буде раною, що кровоточить і веде до погіршення нашого економічного стану. Ми не можемо сподіватися на дипломатичні методи для розв"язання проблеми. Ми маємо зупинити економічні акції на підтримку бандформувань.
y-grek
Вчера, 14:13
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире, чи потрібно, по-вашому, розширювати акцію блокаи окупованих територій й заблокувати сполучення ще й з Росією, що зараз і намагаються у певних місцях зробити активісти?
Найголовніша задача - позбавити ОРДЛО економічної основи її функціонування. Розірвати будь-які торговельні відносини, енергетичне, транспортне сполучення з ОРДЛО мала б українська влада. Блокування, яке зараз розповсюджується на шляхопроводи, що ведуть до Росії, викликане тим, що донецьке вугілля може поступати в Україну через російську територію. Хоча і торгівля з Росією має бути максимально обмежена і регулюватися лише в критичних сферах (море, космос, повітряний простір, трубопроводи). Нагадаю, що Росія за три роки у 5 разів зменшила імпорт товарів і послуг з України, а наша влада ніяк не може відповідально відреагувати на цю шкоду, яка йде від федерації-орди. Звичайно, крім цього, потрібно призупинити ліцензії російських банків на території України, бо вони і обслуговують гривнею Донбас, торгівлю, підприємства, які нібито під українською юрисдикцією.
mister_X
Вчера, 14:11
Не согласен
0
Согласен
Які ризики має вимога МВФ до України про запровадження обігу земель? По-вашому, чи можна це робити, чи це буде шкідливо для країни?
У нас немає ні ринку земель, ні механізмів його справедливого регулювання. Величезні масиви знаходяться в розпорядженні держави, а також у селян, які самі не здійснюють господарської діяльності. Будь-який вільний продаж землі за таких умов призведе до захоплення величезних масивів тими, у кого є гроші, без жодної відповідальності щодо ефективного і цільового використання цих земель. До нас прийдуть компанії з величезними грошовими коштами, робота яких буде виснажувати наші землі, угіддя. Через кілька років вони підуть з України і залишать за собою пустир - ні селян, ні якісних земель. До речі, виснаження плодючих земель можна прослідкувати на прикладі Франції, в якій зруйнований цей шар родючих угідь. Ми маємо розробити спеціальний протекціоністський механізм використання, оренди, фінансування і кредитування активних аграрних підприємств, а не латифундистів, які не є ні селянами, ні господарниками, а тільки качають мільйонні суми через співпрацю з іноземцями. Реформа в аграрному секторі - багатопланова. Цьому можна приділити окрему розмову, але не сьогодні.
nemo
Вчера, 14:08
Не согласен
0
Согласен
за вашим прогнозом, що буде з курсом гривні по відношенню до долара та євро найближчим часом? чи є підстави для її ослаблення?
Олігархічний лад, який функціонує в Україні, націлений на вилучення валютних ресурсів країни за кордон. Це фактично експлуатація людей, природних, інтелектуальних ресурсів без відновлення і розвитку. За цих умов сподіватися, що гривня буде стабільною не варто. Ніхто з нас не міг повірити, що з 1996 року, коли курс був 1,8 гривень до долара, він впаде в десятки разів. Але система працювала якраз у цьому напрямку, надаючи нам умовні грошові знаки замість "твердої валюти". Фактично в ці роки здійснювалося фальшування грошей, як у Середньовіччя королівські скарбниці навмисно зменшували вагу золотих і срібних монет для власного збагачення. До речі, це призводило до війн і заколотів. Те ж саме робить наша влада. Поки не буде твердої грошової одиниці, у нас не буде держави. А падіння курсу залежить від нахабності українського керівництва.
nemo
Вчера, 14:08
Не согласен
0
Согласен
чому мвф гальмує співпрацю з україною? тепер от заговорив про нові якісь вимоги чергові...
Мені здається, що МВФ поступово відмовляється від співпраці з нашою країною, тому що він не приймає участь у фінансуванні недемократичних тоталітарних та корупційних режимів. Після Революції Гідності Захід готував масштабну допомогу для оздоровлення економіки, але поступово він переглядав свої плани і тепер, очевидно, допомагає лише в тій мірі, щоб не було валютного обвалу і дефолту за міжнародними зобов"язаннями. думаю, що МВФ даватиме стільки грошей, скільки Україна зобов"язана повернути в тому чи іншому періоді, не більше. Просто як останній рятівний круг. Гроші фактично не будуть потрапляти до рук наших чиновників, тому що довіри до них уже немає.
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Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
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