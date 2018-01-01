Писатель, журналист, военный корреспондент.

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве выстрелами в спину УНИАН

Родился 18 марта 1977 года в Москве. 29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева на него было совершено покушение. Журналист умер по дороге в больницу

Образование

Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву.

Служба в армии

В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.

После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчёта в гранатомётном взводе.

В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины.

Журналистская деятельность

Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", затем корреспондентом программы "Забытый полк" (НТВ —ТВ-6 — ТВС), сотрудничал с газетами, журналами и телепередачами: "Крестьянская Россия", "Армейский магазин" ("Первый канал"), "Постскриптум" (ТВЦ) и другими.

Временно оставив журналистику, несколько лет проработал таксистом, после чего устроился в "Новую газету" военным корреспондентом, но через некоторое время был уволен, по его собственному утверждению, за разгильдяйство. Был военным корреспондентом во время российско-грузинской войны в Южной Осетии в 2008 году.

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы".

В 2014 году освещал российскую агрессию на Донбассе, находился в центре событий на Востоке Украины. На Донбассе побывал в руках боевиков, где ему угрожали расстрелом.

В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко в Facebook о катастрофе Ту-154 ВС России над Чёрным морем. Он выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления.

В 2017 году Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 — в Киеве.

В 2017 году знаменитым стал пост Бабченко в Facebook "Я обязательно вернусь в Москву". В нем журналист прогнозирует апокалиптический сценарий событий в РФ после падения режима Путина.

С октября 2017 года вёл программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Находился в жесткой оппозиции к режиму Владимира Путина.

Был издателем журнала "Искусство войны".

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские агрессивные войны в художественном стиле. Книги Бабченко переведены на 16 языках и изданы в 22 странах мира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram