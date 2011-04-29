Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор, герцогиня Кембриджская. Супруга герцога Кембриджского Уильяма. В Шотландии — графиня Стратернская.

Кейт Миддлтон Фото: Reuters

9 января 1982 года,Рединг, Англия, Великобритания

Семья и детство

Семья Кейт Миддлтон не из знатного круга. Родители герцогини — простые люди из самых обычных семей. Отец Кейт происходил из среднего класса рабочих, а мать - потомственная уроженка семьи шахтеров-угольщиков. Родители работали в одной авиакомпании: Майкл — авиадиспетчером, а Элизабет — стюардессой.

У Кейт есть еще брат и сестра. Родители с детьми основали собственную почтовую компанию Party Pieces, которая очень быстро стала популярной и сделала своих основателей миллионерами.



Когда Party Pieces стала приносить неплохой доход, вся семья Миддлтонов перебралась в деревню Баклбери, где основалась в собственном небольшом доме.

Образование и работа

Когда Кейт исполнилось три года, она стала посещать в Аммане, Иордания, английский детский сад.

По возвращении в Беркшир, Англия, поступила в школу Сент-Эндрюс в деревушке Панборн в графстве Беркшир, где проучилась до 1995 года.

После этого будущая принцесса перешла в колледж Мальборо - частное учебное заведение в графстве Уилтшир, где обучение проводится совместно. По окончании колледжа на получение сертификата об общем образовании второго уровня сложности она сдала экзамены по курсам химии, биологии и искусства. В колледже Кейт играла в теннис, хоккей и нетбол, занималась легкой атлетикой — в частности, прыжками в высоту. Во время учебы в колледже Мальборо Кейт также закончила программу герцога Эдинбургского самого высокого уровня — золотого (Duke of Edinburgh Gold Award).

Окончив колледж в 2000 году, Кейт не стала поступать в университет, устроив годовой перерыв от учебы. В течение этого года она побывала в двух странах — в Италии, где училась во Флорентийском Британском институте, и в Чили, где участвовала в программе благотворительной организации Raleigh International. Кроме того, Кейт успела совершить небольшой круиз по проливу Солент.

В 2001 году Кейт поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет в шотландской области Файф.

Во время учебы продолжала заниматься спортом, в частности играла в хоккей за университетскую команду, и участвовать в благотворительных мероприятиях.

В 2002 году, например, она продефилировала на благотворительном показе в университете шотландского Сент-Эндрюса в прозрачном платье, которое недавно было продано на лондонском аукционе за 104 тыс. долларов (65 тыс. фунтов).

Кейт окончила университет без троек, получив в 2005 году диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности "история искусств".

После этого она стала работать в компании Party Pieces, которую в 1987 году основали ее родители. Фирма Миддлтонов занимается доставкой по почте товаров к проведению различных праздников.

В 2008 году в рамках работы в компании Кейт запустила проект "Первые дни рождения". В семейном бизнесе Кейт занималась дизайном каталогов, съемками продукции и проведением маркетинговой кампании.

Наряду с этим в ноябре 2006 года она стала работать неполный рабочий день в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне. Год спустя пресса написала, что Кейт намерена уйти с работы в Jigsaw и начать карьеру профессионального фотографа. Несколько месяцев спустя даже было объявлено, что она планирует брать частные уроки у Марио Тестино, фотографа, сделавшего несколько известных снимков принцессы Дианы и ее сыновей. Впрочем, сам фотограф эту информацию отрицал. В СМИ отмечалось, что с Тестино Кейт познакомил принц Уильям

Отношения с принцем Уильямом

Кейт и Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском университете.

С 2002 года Кейт и Уильям, будучи уже друзьями, снимали для жилья дом в Файфе, а с 2003 года — загородный коттедж. К этому же времени относится и начало их романтических отношений. Во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт несколько раз путешествовали вместе, а в 2003 году девушка была в числе небольшого количества близких друзей приглашена на двадцать первый день рождения принца.

В 2005 году все британские и мировые таблоиды написали о Кейт как о новой подруге принца Уильяма.

В университете пара вместе изучала историю искусств, но позднее принц Уильям сменил специализацию на географию. По некоторым сведениям, Кейт убедила принца Уильяма продолжить учебу, когда он хотел отчислиться с первого курса. По другой версии, Уильям остался в университете, благодаря уговорам его отца, принца Чарльза.

В 2005 году Кейт окончила Сент-Эндрюсский университет со степенью бакалавра и все чаще появлялась на публике с принцем. Тогда же появились слухи об их скорой помолвке. Но Уильям начал учебу в Королевской военной академии в Сандхерсте, а Кейт пригласили на работу в отдел закупок сети магазинов одежды "Jigsaw". С этого времени она проживала в лондонском районе Челси.

Получив неофициальный статус подруги принца, Миддлтон стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи.15 декабря 2006 года Кейт с родителями была приглашена на торжественную выпускную церемонию в Королевской военной академии Сэндхерст, которую окончил принц Уильям, и на которой также присутствовала королева Елизавета II и члены королевской семьи.

В 2007 году принц Уильям отправился в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась жить в Лондоне. Данные обстоятельства, а также растущее давление на Кейт со стороны журналистов называли в числе возможных причин расставания Кейт и Уильяма, о котором было объявлено в апреле 2007 года.

Летом 2007 года СМИ сообщали о вероятном возобновлении романа Кейт и принца Уильяма, так как в июне они вместе побывали на вечеринке, организованной в военной части, где служил принц. В июле Кейт вместе с Уильямом посетила торжественный концерт памяти принцессы Дианы, хотя официальные источники слухи о воссоединении пары не подтверждали. Впоследствии указывалось, что принц Уильям и Кейт приняли решение возобновить отношения в августе 2007 года.

Помолвка и замужество

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма c Кейт Миддлтон.

23 ноября 2010 года в 11:00 была объявлена дата свадьбы.

29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую было приглашено 1900 человек, среди которых были близкие друзья, знаменитости и политики. Королевой Великобритании Елизаветой II молодой чете пожалован титул герцога и герцогини Кембриджских.

Официальный титул герцогини Кембриджской — Ее королевское высочество Кэтрин, герцогиня Кембриджская, графиня Стратхэрнская, баронесса Каррикфергюс.

Для свадьбы Кейт Миддлтон заказала два свадебных платья (одно к церемонии венчания, второе — к свадебному ужину). Первое, ставшее главной интригой торжества, поразило всех модных экспертов. Невеста остановила свой выбор на наряде от британского бренда Alexander McQueen. Второе платье создал известный британский художник-модельер и стилист Брюс Олдфилд, ранее принимавший участие в разработке гардероба принцессы Дианы.

29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма Фото: Reuters

Чести присутствовать на самой главной церемонии года удостоились лишь самые знаменитые, богатые и влиятельные персоны. В почетный список попали музыкант Элтон Джон, режиссер Гай Ричи, футболист Дэвид Бекхэм с женой, актер Роуэн Аткинсон, который прославился не только ролью Мистера Бина, но и дружбой с отцом жениха.

Британская столица неплохо заработала на бракосочетании наследника британской короны принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Расходы гостей британской столицы достигли 107 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн), подсчитали аналитики PricewaterhouseCoopers.

В 2011 году так же был снят фильм, под названием William & Kate, посвященный отношениям, а потом и свадьбе принца Уильяма Уэльского и Кейт Миддлтон.

Дети

3 декабря 2012 года официальный представитель королевского двора Великобритании заявил, что супруга принца Уильяма — герцогиня Кембриджская — беременна, находится в больнице короля Эдварда VII в центральном Лондоне с симптомами токсикоза и пробудет там еще несколько дней.

22 июля 2013 года в 16:24 по местному времени у нее родился сын — Джордж Александр Луи, принц Кембриджский.

8 сентября 2014 года официальный представитель королевского двора подтвердил сведения о второй беременности герцогини Кембриджской.

2 мая 2015 года на свет появился второй ребенок четы. В 08:34 по местному времени Кэтрин родила девочку, о чем сообщил Кенсингтонский Дворец. Вес ребенка составил 8 фунтов 3 унции (3,71 кг). Принцесса стала четвертой в очереди на престол. Уильям и Кейт решили назвать дочь Шарлоттой Елизаветой Дианой. Девочка получила титул Ее королевское высочество принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская.

4 сентября 2017 Кенсингтонский дворец сообщил, что герцог и герцогиня находятся в ожидании третьего ребенка, который появится на свет в апреле 2018 года. Кэтрин, как и во время двух предыдущих беременностей, сильно страдала от токсикоза, поэтому несколько предстоящих визитов были отменены

Стиль и взгляды

Герцогиня Кейт сумела стать иконой стиля: множество женщин в мире копируют наряды Кейт, а некоторые даже умоляют пластических хирургов сделать им "носик с кнопочкой", как у любимой принцессы.

Кейт стала "иконой стиля" Фото: Reuters

Вопреки протоколу, Кейт Миддлтон открыто демонстрирует свои эмоции: на многочисленных снимках мы можем видеть молодых супругов смеющимися над проказами детей или искренне переживающими за успех любимой спортивной команды. Как и Уильям, Кейт не любит официальные фотосессии, зато с удовольствием снимает сама свою семью и выкладывает фотографии на официальном сайте королевской семьи. Она экономна и скромна: в гардеробе Кейт много нарядов демократических марок, и на вопрос о самом памятном туалете она не стесняется ответить:

Кэтрин Миддлтон, одно время работавшая байером аксессуаров для сети магазинов Jigsaw, обладает уникальным чувством стиля. Она не раз занимала почетные места в списках самых элегантных женщин мира, в частности, в рейтинге Vanity Fair.В глазах англичан Кейт воплощает собой добропорядочный средний класс. Интересно, что вскоре после свадьбы были обнародованы результаты генеалогического исследования, в ходе которого было установлено родство между Кэтрин Миддлтон и знаменитой писательницей Джейн Остин.

Сразу после свадьбы многие СМИ пестрели заголовками о выходах Кейт: герцогиню упрекали за то, что она нарушает протокол и появляется в одном и том же наряде по несколько раз. Однако у обычных британцев эта привычка королевской особы вызвала скорее восхищение — теперь никто больше не осуждает жену принца Уильяма за излишнюю скромность и не называет это жадностью. Ее бережливость распространяется и на детей: принц Джордж ходил в обычный садик, один день пребывания в котором стоит всего 35 фунтов, а для первого официального фото крошки-принцессы Шарлотты Кейт купила платьице за 21 фунт. Школа, в которую в 2017 пошел маленький принц, является одной из самых дорогих в Великобритании.

Интересные факты

Маленькую Кейт называли Squeak ("Пищалка"). Общаясь с британскими школьниками, герцогиня вспоминала, что в детстве у нее были две морские свинки: одну звали Пипп, в честь ее сестры Пиппы, а другую - Сквик, потому что это было ее, Кейт, домашнее прозвище.

Несмотря на то что Кэтрин - жена принца, она не может называться "принцессой Кэтрин", поскольку не является особой королевских кровей. Только если Уильяма "повысят в звании" до принца Уэльского (титул наследника престола, который сейчас носит его отец Чарльз), Кэтрин сможет стать - вслед за мужем - принцессой Уэльской.

Если королева передаст престол Уильяму, а не своему прямому наследнику, принцу Чарльзу, Кейт будут называть "Ее Величество королева-консорт Кэтрин VI".

Корень фамилии Кейт - middle - на­поминание о том, что предки герцогини - представители среднего класса. А ее родители уже стали upper-middle, "выше среднего", разбогатев на онлайн-торговле, в которую они включились одними из первых.

У Кейт есть компрометирующая ее родня, с которой герцогиня не общается: дядя Гэри Голдсмит, отбывавший тюремное наказание за хранение наркотиков, и троюродная сестра - стриптизерша, выступающая под именем Катрина Дарлинг.

Предложения руки и сердца Кейт пришлось ждать девять лет. С Уильямом они познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете и начали встречаться в 2003-м. В прессе Кейт прозвали Waity Katie ("Ожидашка Кейти").

Свадьба Уильяма и Кейт в 2011-м не стала самой дорогой церемонией всех времен. Ее стоимость была оценена в 34 млн долларов, в то время как свадьба принца Чарльза и Дианы обошлась в 110 млн долларов по современным меркам.

Выйдя замуж за Уильяма в 29 лет, герцогиня стала самой "возрастной" королевской невестой в британской истории.

Аккуратный носик Кейт вдохновил многих женщин в Великобритании и США изменить форму собственного органа обоняния. После свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году в США случился настоящий бум операций, которые стали называть "королевской ринопластикой".