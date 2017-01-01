Английская компания помогла Януковичу заработать на "Евровидении" - СМИ

Центр "Парковый"" в Киеве, в котором происходили вечеринки и мероприятия, по документам принадлежит компании Fineroad Business LLP.

Виктор Янукович "Ракурс"

Британская компания помогла людям из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича получить прибыль от песенного конкурса "Евровидение", прошедшего в минувшем году в Киеве.

Такая информация стала известна после расследования "BBC-Україна".

Согласно обнародованным данным, "Конгрессно-выставочный центр "Парковый"" в Киеве, в котором происходили вечеринки и мероприятия "Евровидения-2017", по документам принадлежит компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в городе Поттерс Бар (графство Хертфордшир, Англия). Она, в свою очередь, является партнером двух фирм с непрозрачной формой собственности на острове Невис в Карибском море.

По документам, с которыми ознакомилась сотрудники программы File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный теле- и радиовещатель платил владельцам "Паркового" за проведение мероприятий во время "Епровидения". Журналисты BBC убеждены, что часть прибыли оказалась в карманах окружения Януковича.

Всего через компании, зарегистрированные по тому же адресу, что и Поттерс Бар, вывели более 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн или ,6 млрд).

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко впервые рассказал о секретных деталях конфиксации денег Януковича.