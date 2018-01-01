Антисанитария и мясо неизвестного происхождения. Журналисты рассказали о бизнесе на шаурме: видео

В интернете киоск для торговли едой в среднем продается за 3 тысячи долларов.

Журналисты решили стать владельцами точки уличной еды iz.com.ua

Журналисты программы "Гроші" выяснили, насколько уличный пищевой бизнес быть безопасным и какова его прибыльность.

Авторы сюжета решили стать владельцами точки уличной еды. В интернете такой киоск в среднем продается за 3 тысячи долларов. По словам хозяйки такой "точки", мясо для готовки поставляется без чека. У "повара" документов тоже никаких нет, кроме санитарной книжки.

Также выяснилось, что у каждого из таких ларьков есть "смотрящий", которому ежемесячно платятся деньги. Он предупреждает такие киоски о том, в какое время лучше закрыться на время.

По словам хозяев такого ларька, "закрывают лишь ларьки тех, кто работает сам на себя". В Госпродпотребслужбе говорят, что узнать о подобных ларьках, работающих без документов, узнать об этом они могут только после подачи заявления потребителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Измаиле шаурмой отравили 70 человек.