Блокада ЛДНР: жители напуганы, полевые командиры озадачены, чиновники — довольны

Местное население озабочено возможными затруднениями в получении пенсий и соцвыплат от Украины

Блокпост сил АТО dpsu.gov.ua

Сообщение о готовящемсявызвало серьезный резонанс у населения ДНР и (в меньшей степени) ЛНР, так и "чиновников", а также командиров боевиков, имеющих отношение к организации контрабандных потоков с неоккупированной территории Украины.

О них координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, местное население озабочено возможными затруднениями в получении пенсий и социальных выплат от Украины, а также проблемами в поездках для закупок товаров за линией разграничения.

"Чиновники" и мелкий и средний бизнес в ДНР, которые в значительной степени зависят от контрабанды, информацию об инициативе ветеранов АТО встретили крайне негативно. И наоборот, одобряют эту инициативу "чиновники" и бизнесмены (в основном — представители ЛНР), которые имеют отношение к контрабандным потокам в ОРДЛО из России, добавил координатор "Информсопротивления".

Больше по теме читайте в авторской статье Евгения Магды: "Блокада ОРДЛО: добрые намерения за счет Украины".