Цены на нефть выросли на новостях о склонности ОПЕК продлить соглашение по добыче

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 52,02 доллара за баррель.

Нефть, иллюстрация фото: finance-aid.ru

Во вторник, 21 марта, мировые цены на нефть растут на новостях о том, что члены(ОПЕК) все больше склоняются к продлению соглашения о сокращении добычи топлива.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на сведения торгов и Reuters.

По состоянию на 09:50 майские фьючерсы на Brent подорожали на 0,77% — до 52,02 доллара за баррель, а на WTI — на 0,67%, составив 49,24 доллара.

В понедельник Reuters со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщало, что входящие в организацию государства все больше поддерживают идею о необходимости продления соглашения по добыче "черного золота". При этом страны, не входящие в картель, также должны принять в этом участие.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже государства, которые не входят в организацию, согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.