Дипломат объяснил, почему Россия сократила финансирование боевиков

На захваченной части Донбасса очень сложная ситуация, сказал Безсмертный.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

В последние три месяцаминимизировала, это связано с тем, что террористы перестали беспрекословно выполнять все команды Кремля.

Такое мнение экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломат Роман Безсмертный выразил в комментарии "Гордону".

По его словам, в целом ситуация на захваченных территориях востока Украины очень сложная.

"Эскалация конфликта, которую мы наблюдали, была в рамках общей концепции ведения войны Кремлем — силовое принуждение к миру. Они обострили ситуацию, сорвали, по сути, обмен пленными", — отметил аналитик.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что самым слабым местом террористических ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны России.