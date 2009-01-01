Доллар "отвоевал" четыре копейки. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6145 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 23 октября:
100 долларов — 2653,8902 грн (20 октября — 2649,9950);
100 евро — 3136,3674 грн (3136,0041);
10 рублей — 4,6145 грн (4,6030).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.