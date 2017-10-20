Доллар "отвоевал" четыре копейки. НБУ назвал курс гривны на понедельник

В пятницу, 20 октября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 23 октября:

100 долларов — 2653,8902 грн (20 октября — 2649,9950);

100 евро — 3136,3674 грн (3136,0041);

10 рублей — 4,6145 грн (4,6030).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.