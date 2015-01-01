Доллар "потерял" две копейки. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2743,8264 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 26 декабря:
100 долларов — 2626,6766 грн (23 декабря — 2628,6013);
100 евро — 2743,8264 грн (2745,3112);
10 рублей — 4,3164 грн (4,3188).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.