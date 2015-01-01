Доллар "потерял" две копейки. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2743,8264 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 26 декабря:

100 долларов — 2626,6766 грн (23 декабря — 2628,6013);

100 евро — 2743,8264 грн (2745,3112);

10 рублей — 4,3164 грн (4,3188).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.