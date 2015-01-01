Эксперт объяснил, что спасло энергетику Украины после потери донецкого угля

Нельзя покупать уголь с оккупированных территорий и у агрессора, говорит Михаил Гончар.
Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".
"Считаю неправильным закупать уголь с оккупированных территорий и у агрессора (России). Но имеем то, что имеем. Эта зависимость недопустима, и ее минимизация возможна только за счет более интенсивного использования мощностей атомной энергетики", — говорит эксперт по энергетическим вопросам.
"Собственно говоря, в прошлом году это нас и спасло, когда доля АЭС в производстве электроэнергии впервые достигла почти 56%", — подчеркнул президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
"Похоже, так будет и этой зимой. Компания DTEK подстраховалась на нынешний зимний период контрактам по закупке южноафриканского угля в объеме 250 000 тонн и польского в объеме 100 000 тонн. На всякий случай", — подытожил Михаил Гончар.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему ОПЕК не решит проблемы России.
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