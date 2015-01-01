Эксперт объяснил, что спасло энергетику Украины после потери донецкого угля

Нельзя покупать уголь с оккупированных территорий и у агрессора, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Украине более-менее удается справляться с возникшей в последние три года, хотя и приходиться прибегать к закупкам "черного золота" на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Считаю неправильным закупать уголь с оккупированных территорий и у агрессора (России). Но имеем то, что имеем. Эта зависимость недопустима, и ее минимизация возможна только за счет более интенсивного использования мощностей атомной энергетики", — говорит эксперт по энергетическим вопросам.

"Собственно говоря, в прошлом году это нас и спасло, когда доля АЭС в производстве электроэнергии впервые достигла почти 56%", — подчеркнул президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"Похоже, так будет и этой зимой. Компания DTEK подстраховалась на нынешний зимний период контрактам по закупке южноафриканского угля в объеме 250 000 тонн и польского в объеме 100 000 тонн. На всякий случай", — подытожил Михаил Гончар.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему ОПЕК не решит проблемы России.

Больше читайте на "Главреде": "Михайло Гончар: нафта по 30 доларів за барель могла б стати "гамівною сорочкою" для Росії".