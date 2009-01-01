Керченский мост в Крыму оказался в три раза дороже самой длинной в мире переправы

На один метр Керченского моста в среднем тратили почти 12 миллионов рублей (209 тыс. долл.).

Строительство Керченского моста, иллюстрация. most.life

Проект строительства Россией в оккупированном Крыму Керченского моста оказался в три раза дороже самой длинной в мире переправы, которую построили в Китае.

Китайские инженеры построили Даньян-Куньшаньский виадук между городами Шанхай и Нанкин. Длина его составляет 164,8 километра. На постройку моста ушло всего лишь два года, пишут Экономические известия.

Примерно 9 километров моста проложено над водной поверхностью. По нему проходит также ветка высокоскоростной железной дороги.

Это проект обошелся Китаю в почти 84 миллиарда рублей (1,46 млрд долл.). На один метр моста тратили в среднем 510 тысяч рублей (8,8 тыс. долл.)

Это капля в море, если сравнивать китайский проект и Керченский мост, который пытаются преподнести, как самое высокотехнологичное и современно сооружение.

Его протяженность составляет всего лишь 19 километров. Весь проект Кремль оценил в почти 228 миллиардов рублей (почти 4 млрд долл.).. Эта сумма постоянно росла с начала строительства. На один метр Керченского моста в среднем тратили почти 12 миллионов рублей (209 тыс. долл.).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику. Украина готовит иск в связи с убытками украинских портов, понесенными из-за возведения объекта.

фото: most.life