Украина будет судиться с Россией из-за убытков от строительства Керченского моста

Украина готовит иск в связи с убытками украинских портов, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов, сообщает УНИАН.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судебному ходу. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — заявил он.

Замминистра также добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", — сказал замминистра. Он также сообщил, что Министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления государственными унитарными предприятиями и их объединениями части чистой прибыли в государственный бюджет с 75 до 50%.

Стоит отметить, что после строительство моста часть судов из украинских портов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.

Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.

фото: kerchinfo.com