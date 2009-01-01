Минобороны России планирует закупать украинские Ан-148 — СМИ

Источники отмечают, что пока неизвестно сколько Ту-214 и Ан-148 закупят российские военные, но речь может идти о "десятках машин".

Ан-148 производства украинского концерна "Антонов". УНИАН

Минобороны Российской Федерации больше не будет покупать ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и планирует заменить старые Ту-154 и Ту-134 самолетами Ту-214, а также Ан-148 производства украинского концерна "Антонов"

Об этом со ссылкой на заместителя главы российского ведомства по вооружениям Юрия Борисова сообщает издание "Коммерсантъ".

По его словам, от закупки SSJ—100 отказались, так как самолеты могут не подойти по ряду характеристик. Источник издания в Минобороны также пояснил отказ от SSJ—100 "низким расположением двигателей" самолета, в связи с чем посадка на военные аэродромы из-за низкого качества их взлетно-посадочных полос может привести к аварии. Другой источник указал на причины связанные, в частности, с обслуживанием.

Источники издания отмечают, что пока неизвестно сколько Ту-214 и Ан-148 закупят российские военные, но речь может идти о "десятках машин".

В то же время главный редактор издания "Авиатранспортное обозрение" Алексей Комаров считает выбор Ан-148 странным, так как часть комплектующих поступает из Украины, которая прекратила военно-техническое сотрудничество с РФ. По его словам, проект находится "в подвешенном состоянии" и как будет решаться вопрос непонятно.

В статье также отмечается, что в отчете ОАК за 2015 год говорилось о том, что производство Ан-148 планировалось прекратить в Воронеже в ВАСО с 2018 года.

Решение российского Минобороны по замене самолетов связано с катастрофой 25 декабря военного Ту-154 в Черном море, в результате которой погибли 92 человека.

Напомним, в 2016 году украинское государственное предприятие "Антонов" отказалось передавать права и обязанности по обслуживанию самолетов Ан-124-100 "Руслан" предприятию России.