Москва теряет возможность использовать газ как оружие давления и шантажа — Порошенко

Решение Стокгольмского арбитража дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом".

Петр Порошенко УНИАН

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Стокгольмского арбитража по делу НАК "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" по контракту на поставку газа, в которой украинская государственная компания выиграла крупный коммерческий спор.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что согласно этому решению, положение "бери или плати" отменено, в удовлетворении требований российского "Газпрома" платить за газ на этом основании отказано.

"Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принятый украинскими переговорщиками в 2009 году. Из-за него миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов", — отметил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком.

"Это — важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа. Для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридическим способом", — подчеркнул президент.

Глава государства также подтвердил, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей.

Отметим, что 31 мая, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании "Газпром" с учетом рыночных условий.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору об условиях контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

Одним из спорных условий контракта на закупку газа из России была цена "голубого" топлива, которая была намного выше стоимости газа на европейском рынке с поставкой на западную границу Украины. В середине апреля этого года главный коммерческий директор "Нафтогаза" заявил, что цена топлива, которое было куплено на европейском рынке, на 25-30 долл. за 1 тыс. куб. м ниже, чем расчетная цена по контракту с "Газпромом" на второй квартал 2017 года.

По данным украинской компании, по состоянию на 29 мая 2017 года, сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" — 47,1 млрд долл.

По данным "Нафтогаза", сегодня госхолдинг получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в части контракта на покупку газа, содержащего оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Окончательное решение, в котором будут указаны суммы удовлетворенных требований сторон, будет представлено позже.