Набсовет "ПриватБанка" возглавил турецкий банкир

Акчакоч является одним из известнейших финансистов Турции.

17 января Наблюдательный совет "ПриватБанка" избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда Энгина Акчакочу.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

Данилюк сообщил, что во вторник состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета "Приватбанка" и был избран ее председатель.

"Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы "Приват", которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, а еще она состояла из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте", — написал министр.

"Новый набсовет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независим", — заявил он.

По словам министра, теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнесов, а в интересах государства и в соответствии с законом.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", — пишет Данилюк.

Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.

Напомним, ранее "Приватбанк"объявил новый состав правления, в котором почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.