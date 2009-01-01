Набсовет "ПриватБанка" возглавил турецкий банкир

Акчакоч является одним из известнейших финансистов Турции.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
Данилюк сообщил, что во вторник состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета "Приватбанка" и был избран ее председатель.
"Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы "Приват", которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, а еще она состояла из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте", — написал министр.
"Новый набсовет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независим", — заявил он.
По словам министра, теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнесов, а в интересах государства и в соответствии с законом.
"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", — пишет Данилюк.
Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.
Напомним, ранее "Приватбанк"объявил новый состав правления, в котором почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.