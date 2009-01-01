Нацбанк повысил курс гривны: евро просел, доллар "потерял" шесть копеек

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,2932 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на шесть, а также 25 копеек соответственно.
Официальный курс гривны на 8 августа:
100 долларов — 2578,4907 грн (7 августа — 2584,2893);
100 евро — 3041,8455 грн (3067,0345);
10 рублей — 4,2932 грн (4,2837).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.