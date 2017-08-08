Нацбанк повысил курс гривны: евро просел, доллар "потерял" шесть копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на шесть, а также 25 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 8 августа:

100 долларов — 2578,4907 грн (7 августа — 2584,2893);

100 евро — 3041,8455 грн (3067,0345);

10 рублей — 4,2932 грн (4,2837).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.