Нацбанк снизил курс гривны, евро ощутимо подорожал

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2698,8684 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 26 копеек.

Официальный курс гривны на 17 февраля:

100 долларов — 2698,8684 грн (16 февраля — 2699,3603);

100 евро — 2874,8346 грн (2849,1748);

10 рублей — 4,7224 грн (4,7547).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.