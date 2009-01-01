Нацбанк снизил курс гривны, евро ощутимо подорожал

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2698,8684 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 26 копеек.
Официальный курс гривны на 17 февраля:
100 долларов — 2698,8684 грн (16 февраля — 2699,3603);
100 евро — 2874,8346 грн (2849,1748);
10 рублей — 4,7224 грн (4,7547).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.