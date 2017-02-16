Нацбанк снизил курс гривны, евро ощутимо подорожал

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2698,8684 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 26 копеек.
Официальный курс гривны на 17 февраля:
100 долларов — 2698,8684 грн (16 февраля — 2699,3603);
100 евро — 2874,8346 грн (2849,1748);
10 рублей — 4,7224 грн (4,7547).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.