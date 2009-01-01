Нацбанк снизил курс гривны: евро "подскочил"

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5803 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация lenta-ua.net

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская, европейская валюты подорожала на 14 и 63 копейки соответственно.

Официальный курс гривны на 13 января:

100 долларов — 2725,1629 грн (12 января — 2711,3199);

100 евро — 2910,2015 грн (2847,6993);

10 рублей — 4,5803 грн (4,5067).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.