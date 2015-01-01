Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2847,6993 грн.

Гривны, иллюстрация Reuters

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.

Официальный курс гривны на 12 января:

100 долларов — 2711,3199 грн (11 января — 2718,6833);

100 евро — 2847,6993 грн (2872,8326);

10 рублей — 4,5067 грн (4,5347).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.