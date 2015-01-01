Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2847,6993 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 12 января:
100 долларов — 2711,3199 грн (11 января — 2718,6833);
100 евро — 2847,6993 грн (2872,8326);
10 рублей — 4,5067 грн (4,5347).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.