Нефть дорожает на данных о сокращении добычи

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 56,46 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация Reuters

В понедельник, 27 февраля, мировые цены на нефть растут на оптимизме инвесторов по поводу выполнения договоренностей о сокращении добычи "черного золота" странами-участниками

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на сведения торгов и Reuters.

По состоянию на 09:51 майские фьючерсы на Brent подорожали на 0,84% — до 56,46 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на 0,70%, составив 54,37 доллара.

Согласно докладу ОПЕК, (Организация государств-экспортеров "черного золота" — ред.) в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тыс. баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 млн баррелей.

При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили ее на 1,146 млн баррелей из обещанных 1,254 млн. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо говорил, что члены ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки.

Между тем сдерживают рост мировых цен данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Коммерческие запасы "черного золота" в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли на 0,6 млн баррелей, или на 0,1% — до 518,7 млн баррелей.

При этом эксперты считали, что показатель увеличился на 3,475 млн баррелей — до 521,575 млн баррелей. "Это был самый низкий рост (запасов нефти в США — ред.) за последние пару месяцев", — отметили аналитики банка ANZ.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.