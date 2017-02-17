Нефть дорожает на данных о сокращении добычи ОПЕК

В пятницу, 17 февраля, мировые цены на нефть растут на фоне данных о сокращении добычи Организацией стран-экспортеров "черного золота" (ОПЕК) и другими государствами в рамках достигнутого соглашения.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на сведения торгов и Reuters.

По состоянию на 09:50 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,25% — до 55,79 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,15%, составив 53,44 доллара.

"В январе страны ОПЕК уменьшили добычу нефти на 890 тыс. баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 млн баррелей", — говорится в статье.

При этом страны, бравшие на себя обязательства сократить добычу в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 млн баррелей из обещанных 1,254 млн. Между тем сдерживают удорожание нефти данные от минэнерго США о запасах "черного золота" в стране.

В ведомстве выяснили, что коммерческие запасы нефти в (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 февраля выросли на 9,5 млн баррелей, или на 1,9% — до 518,1 млн баррелей. Аналитики считали, что они увеличились на 3,513 млн баррелей, или на 0,69% — до 512,113 млн баррелей.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.