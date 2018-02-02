"Риск глобальных потрясений". Минфин США предупредил о негативных последствиях новых санкций против РФ

Санкции против российского государственного долга приведут к снижению давления на экономический рост РФ.

В США предупредили о негативных последствиях новых санкций

В случае введения санкций на новые облигации государственного долга России американские инвесторы могут ощутить на себе негативные последствия, заявили в Министерстве финансов США.

"Департамент казначейства США предупредил, что суверенный долговой рынок России слишком важен, чтобы применять санкции без риска вызвать глобальное финансовое потрясение, сигнализируя, что администрации Трампа надо осторожно относиться к введению ограничительных мер", — сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Департамента казначейства США (Министерства финансов).

При этом в документе делается вывод, что расширение санкций на новые облигации государственного долга России и производные от него финансовые инструменты может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, что вызовет "негативные побочные эффекты на глобальных финансовых рынках и на бизнесе".

В то же время, некоторые инвесторы истолковали эти выводы таким образом, что в США "сняли с рассмотрения введение санкций в отношении рынка долговых обязательств, несмотря на давление Конгресса относительно дополнительных санкций против России за ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году".

Также сказано, что, хотя Конгресс еще в августе потребовал подготовки доклада о влиянии потенциальных санкций на российский государственный долг, этот доклад был направлен Конгрессу только в понедельник, 29 января.

Издание считает, что этот доклад является еще одним примером, что администрация президента США Дональда Трампа очевидно выбрала более сдержанную позицию в отношении России в соответствии с новым законом "Противодействие противникам Америки через санкции". В частности, отмечается, что администрация Трампа отказалась добавить новые санкции на российскую военную промышленность и обнародовала перечень олигархов, которые в меньшей степени могут попасть под санкции, чем многие эксперты ожидали.

В докладе говорится, что санкции против российского государственного долга приведут к снижению давления на экономический рост России, увеличат нагрузку на банковский сектор и приведут к принятию Россией ответных мер против интересов США.

"Учитывая размер российской экономики, ее взаимосвязь и распространенность на мировых рынках активов... масштаб влияния расширения санкций на государственный долг и производные от него финансовые инструменты остается неопределенным, но последствия могут почувствовать одновременно как инвесторы Российской Федерации, так и США", — говорится в отчете.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против Российской Федерации после обнародования "кремлевского доклада" будут введены тогда, когда это будет целесообразно.