"Риск глобальных потрясений". Минфин США предупредил о негативных последствиях новых санкций против РФ

Санкции против российского государственного долга приведут к снижению давления на экономический рост РФ.
"Департамент казначейства США предупредил, что суверенный долговой рынок России слишком важен, чтобы применять санкции без риска вызвать глобальное финансовое потрясение, сигнализируя, что администрации Трампа надо осторожно относиться к введению ограничительных мер", — сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Департамента казначейства США (Министерства финансов).
При этом в документе делается вывод, что расширение санкций на новые облигации государственного долга России и производные от него финансовые инструменты может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, что вызовет "негативные побочные эффекты на глобальных финансовых рынках и на бизнесе".
В то же время, некоторые инвесторы истолковали эти выводы таким образом, что в США "сняли с рассмотрения введение санкций в отношении рынка долговых обязательств, несмотря на давление Конгресса относительно дополнительных санкций против России за ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году".
Также сказано, что, хотя Конгресс еще в августе потребовал подготовки доклада о влиянии потенциальных санкций на российский государственный долг, этот доклад был направлен Конгрессу только в понедельник, 29 января.
Издание считает, что этот доклад является еще одним примером, что администрация президента США Дональда Трампа очевидно выбрала более сдержанную позицию в отношении России в соответствии с новым законом "Противодействие противникам Америки через санкции". В частности, отмечается, что администрация Трампа отказалась добавить новые санкции на российскую военную промышленность и обнародовала перечень олигархов, которые в меньшей степени могут попасть под санкции, чем многие эксперты ожидали.
В докладе говорится, что санкции против российского государственного долга приведут к снижению давления на экономический рост России, увеличат нагрузку на банковский сектор и приведут к принятию Россией ответных мер против интересов США.
"Учитывая размер российской экономики, ее взаимосвязь и распространенность на мировых рынках активов... масштаб влияния расширения санкций на государственный долг и производные от него финансовые инструменты остается неопределенным, но последствия могут почувствовать одновременно как инвесторы Российской Федерации, так и США", — говорится в отчете.
Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против Российской Федерации после обнародования "кремлевского доклада" будут введены тогда, когда это будет целесообразно.