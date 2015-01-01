Стало известно, насколько за год упала цена российской нефти

В 2015-м "черное золото" марки Urals в среднем стоило 51,23 доллара.

Нефтяная вышка на фоне флага России, иллюстрация finance.obozrevatel.com

В 2016 году средняя ценабыла 41,9 за баррель, по сравнению с 2015-м она снизилась на 18,2%.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что два года назад "черное золото" страны в среднем стоило 51,23 доллара.

"Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2016 года сложилась в размере 52,08 доллара за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 года (36,42 доллара)", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.