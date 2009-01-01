Стало известно, сколько миллионов вычли с нардепов за прогулы

КИУ отмечает, что среди фракций и групп ВР хуже всех посещали заседания во время сессии депутаты "Воли народа".

УНИАН

За текущий год из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни за семь месяцев 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3 549 074,32 грн", — сообщили в Аппарате ВР в ответ на информационный запрос КИУ.

По подсчетам комитета, только 45 народных депутатов посетили все заседания Рады в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные, 377 депутатов, пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

КИУ отмечает, что среди фракций и групп ВР хуже всех посещали заседания во время сессии депутаты "Воли народа". В среднем в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции (согласно письменной регистрации).

Показатели посещаемости по другим фракциям: "Народный Фронт" (в среднем 85% фракции зарегистрировано), БПП — 84%, Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" — 80%, "Самопомич" — 73%, "Видродження" — 69%, "Оппозиционный блок" — 67%.

Всего с начала 2017 состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.

Ранее "Главред" сообщал, что содержание одного народного депутата обходится государственному бюджету Украины 80 тысяч гривен в месяц.

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