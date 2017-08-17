Стало известно, сколько миллионов вычли с нардепов за прогулы

За текущий год из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни за семь месяцев 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3 549 074,32 грн", — сообщили в Аппарате ВР в ответ на информационный запрос КИУ.

По подсчетам комитета, только 45 народных депутатов посетили все заседания Рады в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные, 377 депутатов, пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

КИУ отмечает, что среди фракций и групп ВР хуже всех посещали заседания во время сессии депутаты "Воли народа". В среднем в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции (согласно письменной регистрации).

Показатели посещаемости по другим фракциям: "Народный Фронт" (в среднем 85% фракции зарегистрировано), БПП — 84%, Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина" — 80%, "Самопомич" — 73%, "Видродження" — 69%, "Оппозиционный блок" — 67%.

Всего с начала 2017 состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.

Ранее "Главред" сообщал, что содержание одного народного депутата обходится государственному бюджету Украины 80 тысяч гривен в месяц.

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