Сегодня, 12:58 RSS

Стало известно, сколько Украина до конца года заплатить по госдолгу

Сегодня, 11:37

Информацию озвучили чиновники украинского Минфина.

Баксы и гривни
Гривник и доллары Reuters
До конца декабря нынешнего года Украине в обязательном порядке необходимо выполнить обязательства по государственному и гарантированному государством долгу в размере 325,53 млрд гривен.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Министерства финансов. Согласно обнародованным ведомством данным, 204,43 млрд гривен – непосредственно часть долга и 121,10 млрд гривен – выплаты процентов.

По словам чиновников Минфина, в 2019-м размеры платежей по погашению и обслуживанию государственного долга составят 317,47 млрд гривен, а в 2020-м – 266,07 млрд гривен.

Напомним, ранее в украинском финансовом ведомстве рассказали, какие банки будут платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

 

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Украина, госдолг, Минфин, валюта, гривна,
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться