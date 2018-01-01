Стало известно, сколько Украина до конца года заплатить по госдолгу

Информацию озвучили чиновники украинского Минфина.

Гривник и доллары Reuters

До конца декабря нынешнего года Украине в обязательном порядке необходимо выполнить обязательства по государственному и гарантированному государством долгу в размере 325,53 млрд гривен.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Министерства финансов. Согласно обнародованным ведомством данным, 204,43 млрд гривен – непосредственно часть долга и 121,10 млрд гривен – выплаты процентов.

По словам чиновников Минфина, в 2019-м размеры платежей по погашению и обслуживанию государственного долга составят 317,47 млрд гривен, а в 2020-м – 266,07 млрд гривен.

Напомним, ранее в украинском финансовом ведомстве рассказали, какие банки будут платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

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