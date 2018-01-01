Украина – транзитер газа: Россия определилась с судьбой украинской трубы

Россия и Еврокомиссия обсудили европейские газовые поставки "в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года".

Россия подтвердила Евросоюзу, что готова использовать украинскую газотранспортную систему после 2019 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака, Россия и Еврокомиссия обсудили европейские газовые поставки "в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года".

"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", — заявил Новак.

Встречу Новака и замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича планируется провести в конце апреля — первой половине мая.

Напомним, Украина потребовала от "Газпрома" прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах. Игорь Насалик заявил, что Украине не выгодны поставки в объемах, предложенных Алексеем Миллером.