В Минэнергоугля пояснили, почему предложения "Газпрома" по транзиту убыточны для Украины

Украину не устроит озвученное российской корпорацией "Газпром" предложение о транзите 10-15 млрд кубометров газа в год с 2020 года.

По мнению главы украинского Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, "прокачка" таких несущественных объемов наверняка будет убыточной.

"Заявления Миллера (глава правления "Газпрома" Алексей Миллер – "Главред"), что они оставят 10-15 млрд кубометров и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа", - заявил чиновник.

По словам Насалика, экономически выгодным для Украины транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд кубических метров.

"При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток". Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее", -резюмировал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе Украины" рассказали, как планируют взыскивать долги с "Газпрома".