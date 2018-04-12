Украина – транзитер газа: Россия определилась с судьбой украинской трубы

Россия подтвердила Евросоюзу, что готова использовать украинскую газотранспортную систему после 2019 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака, Россия и Еврокомиссия обсудили европейские газовые поставки "в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года".

"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", — заявил Новак.

Встречу Новака и замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича планируется провести в конце апреля — первой половине мая.

Напомним, Украина потребовала от "Газпрома" прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах. Игорь Насалик заявил, что Украине не выгодны поставки в объемах, предложенных Алексеем Миллером.