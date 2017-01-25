Украинцев ждет резкое подорожание воды

Тариф на водопотребление взлетит сразу на 37% — с 9.18 грн/куб.м до 12.54 грн/куб.м.

ICTV

В 2017 году украинцев ожидает очередное повышение тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Клиенты почти трети предприятий Украины ощутят подорожание в среднем на 37%.

Такие данные приводит Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), пишет Обозреватель

Всего, по данным регулятора, в Украине эту услугу оказывают 54 предприятия-лицензиата.

В формировании тарифов на 2017 год их разделили на две группы: для 36 лицензиатов первой группы в течение января—августа 2016 года "водные" тарифы пересматривали, и теперь в среднем их цена за кубометр вырастет на 9% — с 9.86 грн/кубометр до 10.76 грн/кубометр.

Клиентов второй группы (включает 18 лицензиатов) ждет более неприятный "подарок" — средневзвешенный тариф на водопотребление (подача воды и ее вывод) взлетит сразу на 37% — с 9.18 грн/кубометр до 12.54 грн/кубометр.

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