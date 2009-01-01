Украинская экономика во втором квартале выросла на 2,4% — Госстат

По сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП во втором квартале с учетом сезонного фактора вырос на 0,6%.

Украинская экономика выросла на 2,4% vognebroda.net

Во втором квартале 2017 года валовой внутренний продукт Украины в годовом выражении — по сравнению со вторым кварталом 2016 года — вырос на 2,4%.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП во втором квартале с учетом сезонного фактора вырос на 0,6%.

Отмечается, что ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом — снизился на 0,3%.

В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка Украины, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.

Напомним, ранее в Минэкономразвития рассказали о росте украинской экономики.