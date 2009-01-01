Украинский суд разрешил взыскать с "Газпрома" имущество и деньги на 171 миллиард

Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ и Исполнительной службы Минюста.

С «Газпрома» должны взыскать 171 млрд грн штрафа УНИАН

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета и Государственной исполнительной службы и разрешил взыскать с российского газового монополиста "Газпром" не только счета, но и все имущество компании, которая ранее была оштрафована АМКУ

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщает на своей странице в Facebook.

"Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и Исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд грн", — написал он, добавив, что если до сих пор можно было взыскивать только деньги "Газпрома", которые размещены на банковских счетах компании, то теперь взыскание распространяется и на все имущество должника.

По словам министра, решение суда будет обнародовано через несколько дней.

Напомним, в мае 2017 Петренко заявил, что в Украине нашли активы "Газпрома" для принудительного взыскания с российской компании штрафа в размере 171,932 млрд грн.