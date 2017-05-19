В Украине нашли активы "Газпрома" для принудительного взыскания

Работа над поиском имущества и средств ПАО "Газпром" с целью принудительного взыскания с российской компании 172 млрд грн идет и уже есть первые позитивные результаты.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Министерство юстиции получило для выполнения это решение. Мы сейчас очень серьезно работаем над поиском этого имущества и у нас есть уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов", — сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Петренко не сообщил подробности по уже выявленным активам, однако анонсировал на следующий четверг проведение по этому поводу "большей пресс-конференции".

Он подчеркнул, что Минюст Украины принципиален в выполнении данного решения суда.

"Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того чтобы взыскать с должника эту сумму... Есть все механизмы, в том числе и обращения к другим странам в рамках система правовой помощи по выполнению данного решения", — уточнил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" проиграл в украинском суде дело на 172 миллиарда гривен.