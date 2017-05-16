"Газпром" проиграл в украинском суде дело на 172 миллиарда гривен

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство о принудительном взыскании с российского "Газпрома" штрафа в сумме 171,932 млрд грн. (порядка 6,9 млрд долларов по текущему курсу).

Об этом сообщает российское агентство "Прайм".

Сообщается, что АМКУ оштрафовал российского монополиста за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

По словам представителя АМКУ в суде Михаила Новицкого, комитет получил два постановления от исполнительной службы об открытии производства и аресте имущества. При этом Новицкий уточнил, что поскольку имущества на такую сумму у "Газпрома" на территории Украины нет, то комитет рассматривает иную возможность взыскания средств.

"Поступили в адрес Антимонопольного комитета уже постановления об открытии производства (исполнительного — ред.) и об аресте имущества", — сказал Новицкий журналистам во вторник.

В то же время Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании штрафа с российской компании в размере 171,932 млрд грн., сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Сегодня Высший хозяйственный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО "Газпром" на решение хозяйственного суда Киева от 05.12.2016 г. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22.02.2017 г., которыми было присуждено взыскать с компании "Газпром" в бюджет штраф и пеню в размере 171,932 млрд грн", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до 37 млрд долларов.