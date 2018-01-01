В Минсоцполитики назвали условие начисления субсидий и трудового стажа "заробитчанам"

Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

В Кабинене Министров всерьез заняты рассмотрением варианта о начислении субсидий и трудового стажа гражданам Украины , которые находятся на постоянной работе за границей.

Такую информацию озвучил глава Министерства социальной политики Андрей Рева. По его словам, именно так в Кабмине желают стимулировать и мотивировать граждан к добровольному страхованию, сообщает "112 канал".

"Мы предлагаем стимулировать их (людей-"заробитчан" - "Главред") к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взносы хотя бы за три месяца. За три месяца минимальный взнос - это 2,5 тысячи гривен, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который даст потом право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", – отметил чиновник.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев.