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В Минсоцполитики назвали условие начисления субсидий и трудового стажа "заробитчанам"

Сегодня, 16:05

Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Заробитчане
http://actual.today
В Кабинене Министров всерьез заняты рассмотрением варианта о начислении субсидий и трудового стажа гражданам Украины, которые находятся на постоянной работе за границей.

Такую информацию озвучил глава Министерства социальной политики Андрей Рева. По его словам, именно так в Кабмине желают стимулировать и мотивировать граждан к добровольному страхованию, сообщает "112 канал".

"Мы предлагаем стимулировать их (людей-"заробитчан" - "Главред") к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взносы хотя бы за три месяца. За три месяца минимальный взнос - это 2,5 тысячи гривен, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который даст потом право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", – отметил чиновник.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев.

 
Теги:  
Украина, Кабмин, субсидии, трудовой стаж, Андрей Рева, Минспоцполитики, заробитчане
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