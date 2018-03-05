В Минсоцполитики объяснили, как изменят для украинцев механизм начисления пенсий

Министерство социальной политики Украины планирует увеличить роль стажа работы по сравнению с заработной платой во время начисления пенсии для жителей страны с большой выслугой лет.

Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале ведомства.

"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", – цитирует пресс-служба министра социальной политики Андрея Реву.

По его словам, изменения коснутся в первую очередь тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре минувшего года получили невысокие, поскольку второе необходимое условие – размер получаемой зарплаты, оказался низким.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы", – резюмировал Рева.

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман рассказалал о том, кому из украинцев стоит ждать повышения пенсий.