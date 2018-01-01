В МВФ дали неутешительную оценку реформам в Украине

Сложившаяся ситуация пока не несет существенного риска для Украины, отметил глава европейского департамента МВФ.

В Украине ослабли реформы, заявили в МВФ rus.ruvr.ru

В Украине отмечается ослабление реформаторских усилий властей, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен.

"Мы видим некоторое замедление реформ", — сказал он во время брифинга в Вашингтоне.

При этом Томсен добавил: "Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя".

По его словам, сложившаяся ситуация не несет существенного риска для Украины, в том числе ввиду заслуживающей высоких оценок монетарной политики Национального банка.

При этом Томсен отметил, что замедление реформ грозит Украине утраченными возможностями.

Напомним, ранее глава Министерства финансов Александр Данилюк заявил о том, что Украина может получить еще один транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов уже в мае-июне нынешнего года.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo