В МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ

Вопросы коррупции в Украине продолжают сильно тревожить представителей Фонда.

МВФ: газ для украинцев должен стоить дороже, а субсидий жителям надо выдавать поменьше РБК

до уровня цен, которые платят импортеры – чтобы снизить риск возникновения коррупции в этой сфере.

"Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу", – заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ Бизнес.

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Отдельно он остановился и на вопросе предоставления субсидий малоимущим украинцам. По его словам, продажа газа субсидиантам по цене ниже рыночной также неэффективна. "Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий. При этом важно удостовериться и контролировать, чтобы получателями субсидий были действительно необеспеченные и наиболее нуждающиеся в них домохозяйства", – объяснил Люнгман.

Ранее у Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины. Украинская сторона не сможет получить до 2019 года все транши кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF).