Все, что нужно знать о требованиях МВФ

Сергей Марченко
Блогер
7 марта 2018, 21:34

Считать интересы наших союзников интересами Украины – наивность, граничащая с глупостью. 

МВФ помогает Украине не ради реформ, а ради интересов своего круйпнейшего донора – США, которые Фонд выражает. Интересы США – не в реформах ради граждан Украины, а в создании комфортных условий для американского бизнеса. Плюс геополитика. 

Ни одна страна в мире не поддержала нас в момент агрессии просто так. У всех были свои интересы. Сильные игроки опасались укрепления России, а слабые были заинтересованы в сохранении миропорядка, чтобы завтра не пострадал их собственный суверенитет. Так и сформировалась международная коалиция, помогающая нашей стране. 

Чтобы понять, что даже нашему главному союзнику, Штатам, интересы Украины не так важны, как свои, достаточно трезво взглянуть на ряд простых фоктов, которые нельзя трактовать двузначно:

1. Штаты прекрасно понимали, что это аннексия еще до появления первых зеленых человечков в Крыму. Если бы их интересы совпадали с нашими, в Черное море вошел бы флот США, а России было сделано предложение, от которого там не смогли бы отказаться. Вроде того, когда их танки остановились в 36 км от Тбилиси после разговора Буша с Путиным. 

2. Если бы их интересы совпадали с нашими, Джавелины нам дали бы не сейчас, когда мы уже отбились, а сразу после вторжения их войск на нашу территорию, когда плохо обученная и экипированная украинская армия несла тяжелые потери. 

3. Если бы их интересы совпадали с нашими, Украине было бы предложено что-то наподобие плана Маршалла. Вместо этого в 2014-15 годах нам отмерили ровно столько, чтобы остановиться на волосок от дефолта и ни копейкой больше. 

Эти факты говорят о том, что можно как угодно относиться к заявлениям Порошенко о главенстве нашей Конституциии над требованиями кредиторов, но отождествлять интересы наших союзников с национальными интересами Украины глупо. В чем-то они совпадают, в чем-то не очень, а в чем-то и прямо противоречат. Суверенитет страны над своими внутренними делами важен, как бы не убеждали вас в обратном. Это та самая свобода, ради которой вот это все. 

Уверен, союзники продолжат помогать Украине. Не ради нас, конечно, а ради своих интересов, которые во многом пересекаются с нашими. Украина договорится с МВФ, в этом нет никаких сомнений. И, безусловно, договоренность будет сбалансированной и учитывающей интересы обоих сторон. Публичные торги на то и торги, чтобы сблизить позиции. Вот и все, что нужно знать о требованиях МВФ.

Сергей Марченко, блогер.

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Россия Украина США план Маршалла МВФ кредит Сергей Марченко
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