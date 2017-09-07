В Раде раскрыли, сколько владельцы авто на евробляхах заплатят за украинские номера

Будут внесены изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы, отметила Южанина.

Авто на еврономерах, иллюстрация izvestia.kiev.ua

Глава комитетапо вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что в Украине фактическиесмогут перейти на отечественные номера, уплатив таможенные платежи — около тысячи евро.

Об этом она рассказала в комментарии Эспрессо.TV.

По ее словам, такие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы, "это действительно огромный шаг навстречу людям".

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических (объем двигателя — Ред.), вторая категория автомобилей, это в районе тысячи евро. Следующая категория — 1,2 — 1,4 тыс. евро", — отметила нардеп.

Ранее сообщалось, что под зданием Рады владельцы авто на европейских номерах проводили акции за адекватную стоимость растаможки машин. Узнать больше о мероприятиях можно здесь.