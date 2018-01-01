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В "Укравтодоре" назвали стоимость ремонта всех украинских дорог

Сегодня, 18:14

Александр Кава назвал ямочный ремонт дорог вынужденной мерой.

Дорога, ремонт
На ремонт дорог Украине нужно 2 трлн грн. Сегодня
В Украине для ремонта всех дорог между населенными пунктами необходима сумма в размере 2 трлн гривень, заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", — заявил он в эфире "112 Украина".

Напомним, в рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).

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Теги:  
Укравтодор, дороги, ремонт, Александр Кава
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