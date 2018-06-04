Хуже, чем в Мозамбике и Зимбабве: украинские дороги заняли одно из последних мест в мировом рейтинге

Украина в мировом рейтинге качества дорог заняла 130-е место из 137-ми стран.

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

Украину в рейтинге обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).

Хуже украинских, согласно топу, являются дороги лишь в Парагвае, Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании. Российская Федерация в рейтинге заняла 114-ю позицию.

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Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария.

Также в пятерку лучших вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты расположились на 10-м месте, а с 6-го по 9-е места заняли соответственно:

Япония,

Франция,

Португалия,

Австрия.

При этом отмечается, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украина заняла 87-е место – сразу после Черногории. "Первой с конца" в этой категории опять-таки стала Мавритания. А лидером транспортной инфраструктуры признан Сингапур.

Напомним, ранее в сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80. Пользователи подсчитали, что такими темпами строительство всей дороги займет 37 лет.