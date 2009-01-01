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Чехия разрешила передать Украине прах Александра Олеся

Сегодня, 16:07

Останки писателя перевезут в Украину уже в ближайшее время.

Олесь, могила, Чехия
Могила Александра Олеся в Чехии. dw.com
Власти Чехии разрешили передать Украине эксгумированные останки украинского писателя Александра Олеся.

 

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время", — написал он.


Ранее "Главред" сообщал о том, что в Чехии эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся, Порошенко приказал МИДу срочно вмешаться.

Также историк Станислав Кульчицкий объяснил, почему прах Александра Олеся нужно вернуть Украине.

фото: dw.com

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