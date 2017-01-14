Чехия разрешила передать Украине прах Александра Олеся

Останки писателя перевезут в Украину уже в ближайшее время.
Власти Чехии разрешили передать Украине эксгумированные останки украинского писателя Александра Олеся.
Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на странице в Twitter.
"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время", — написал он.
Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 января 2017 г.
Ранее "Главред" сообщал о том, что в Чехии эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся, Порошенко приказал МИДу срочно вмешаться.
Также историк Станислав Кульчицкий объяснил, почему прах Александра Олеся нужно вернуть Украине.
фото: dw.com