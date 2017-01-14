Чехия разрешила передать Украине прах Александра Олеся

Власти Чехии разрешили передать Украине эксгумированные останки украинского писателя Александра Олеся.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время", — написал он.

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 января 2017 г.

Ранее "Главред" сообщал о том, что в Чехии эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся, Порошенко приказал МИДу срочно вмешаться.

Также историк Станислав Кульчицкий объяснил, почему прах Александра Олеся нужно вернуть Украине.

фото: dw.com