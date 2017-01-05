Пантеон — последние пристанище. Историк объяснил, почему прах Александра Олеся нужно вернуть Украине

Эксгумация останков украинского писателя, поэта и драматурга Александра Олеся (Кандыбы) на Ольшанском кладбище в Праге подняла проблему перезахоронения выдающихся украинцев на Родине и создания их пантеона.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал в комментарии "Главреду".

"Не вижу в истории с эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии ничего шокирующего. Ведь известно, что на Западе, в цивилизованных странах, на кладбищах, которые хорошо охраняются, за которыми хорошо ухаживают, за захоронение требуют ренту. Если за могилу не платят, то остатки эксгумируют. И хорошо, если останки эксгумируют и передают в депозитарий для хранения", — рассказал историк.

"В нашей же стране вообще останки просто вырывают из земли и всё, а на том месте хоронят другого. Поэтому хорошо, что остатки Александра Олеся сохранили, что они сейчас в депозитарии, и мы сможем надлежащим образом его похоронить здесь, в Украине. По сути, нужно было только разрешение его родственников, живущих за рубежом, чтобы похоронить Олеся в Украине. Для этого в Украине найдут средства, несмотря на нищенский бюджет, и его наконец-то похоронят в украинской земле", — говорит профессор.

Он напомнил, что очень много выдающихся украинцев похоронены за границей: "В Америке, Чехии, других странах. Как правило, нам сложно забрать их оттуда, потому что не существует соответствующей государственной программы".

"Уже давно ведутся разговоры о необходимости создания пантеона в Украине, который бы стал последним пристанищем для выдающихся украинцев. Но до сих пор у нас такого пантеона нет. Надо, чтобы был земельный участок, чтобы было построено соответствующее помещение и т.д. Имея пантеон, можно было бы собирать везде по миру наших выдающихся людей, умерших за рубежом. Было бы очень хорошо, чтобы выдающиеся украинцы были похоронены именно здесь, в Украине. Например, в Москве есть Новодевичье кладбище, где хоронят выдающихся россиян — там можно просто экскурсии водить. Это хорошо и правильно, когда мы чтим своих мертвых таким образом. Это, как говорилось у Пушкина, "любовь к отеческим гробам". Так должно быть", — уверен Станислав Кульчицкий.

"Частично так сейчас сделано на Байковом кладбище. Но все-таки Байковое — это не пантеон", — добавил он.

Фото: odb.te.ua