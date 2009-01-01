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Искусство против коррупции: в Украине стартует международный фестиваль культурных проектов

Сегодня, 17:01

Фестиваль стартует в Киеве и пройдет в Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Мариуполе, Житомире, Запорожье и Кишиневе.

Искусство против коррупции
В сентябре в 9 городах Украины и Кишиневе (Республика Молдова) под эгидой Goethe-Institut пройдут бесплатные выставки, документальные перформансы и показы фильмов-призеров международных фестивалей в Каннах и Берлине.

Цель проекта — рассказать широкой публике, как возникла коррупция, как с ней борются в мире, какие коррупционные схемы унаследовала Украина от эпохи СССР и что может сделать каждый украинец для их преодоления.

"Украина по уровню коррупции не далеко ушла от Непала и Нигерии. Но коррупция существует во всех странах. В Германии тоже с ней борются: с помощью экономических, политических реформ и с помощью культуры, — говорит Илона Демченко, асистент отдела специальных культурных программ Goethe-Institut в Украине, организатор фестиваля. — Мы запускаем проект, который рассказывает о сложном явлении коррупции доступным для всех языком искусства. Работы Александра Бурлаки, Даны Косминой и немецкого фотографа Леона Кахане вызовут улыбку и подтолкнут к переосмыслению, в сатирическом спектакле "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого некоторые зрители узнают себя, а видео румынского режиссера Геннадия Попеску никого не оставит равнодушным".

 

Главные события фестиваля

Выставка "Серый куб"

Открытие 8 сентября в 19:00

Центр визуальной культуры, ул. Глубочицкая, 44

Катерина Мищенко
Катерина Мищенко
Посетители увидят видеоколлаж из советских и архивных украинских фильмов 90-х про феномен блата, фотографии Александра Бурлаки о первых часах работы открытого для посетителей Межигорья и установки золотого унитаза на месте памятника Ленина, видео немецкого режиссера Леона Кахане о глобальных коррупционных связях "Земля будущего".

"Архитектуру выставки мы создали таким образом, чтобы посетитель ощутил, какое место занимает человек в глобальном явлении коррупции", — говорит куратор Катерина Мищенко.

 

Документальные перформансы "Внутренние убеждения" Павла Юрова и "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого

22 сентября в 19:00

Малая опера, ул. Дегтяревская, 5

Павел Юров
Павел Юров
Режиссер Павел Юров, обладатель самой престижной театральной премии Украины "Киевская пектораль" представит документальный спектакль на основе реальных коррупционных дел. Во время перформанса драматурга Дмитрия Левицкого аудитория вместе с автором в формате развлекательного шоу исследует явление коррупции.

 

Кинофестиваль "Кино против коррупции"

14.09 — 21.10: Киев, Кривой Рог, Полтава, Северодонецк, Житомир, Запорожье, Кишинев (Республика Молдова).

Arthouse Traffic устраивает показ шести лучших европейских фильмов о природе коррупции, среди которых лента "Изумительный" итальянского режиссера Паоло Соррентино (известного по фильмам "Великая красота", "Молодость", по сериалу "Молодой Папа") и румынская картина "Поза ребенка", отмеченная "Золотым медведем".

На протяжении месяца фильмы будут доступны для некоммерческих показов в общественных библиотеках, киноклубах, школах и университетах. Для организации показов нужно лишь подать заявку на сайте www.nocorruption.org.ua.

Фестиваль о феномене коррупции стартует в Киеве и пройдет в Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Мариуполе, Житомире, Запорожье и Кишиневе (Республика Молдова).

*Goethe-Institut — это культурный институт Федеративной Республики Германии, который действует по всему миру. Мы содействуем популяризации изучения немецкого языка за границей и поддерживаем международное культурное сотрудничество.

www.goethe.de/ukraine

 

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Goethe-Institut, коррупция, Украина, Молдова, Кишинев, фестиваль
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